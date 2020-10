S. Brás anuncia novo óbito e mais seis infetados

São Brás de Alportel regista o segundo óbito por COVID 19. Trata-se de um idoso que há mais de dois meses se encontrava hospitalizado no Hospital Distrital de Faro, devido a outras patologias.

Na atualização diária da situação epidemiológica no concelho, o Município, no final do dia 24, endereça sinceras condolências à família e amigos.

Relativamente ao surto no Lar de Terceira Idade da Santa Casa da Misericórdia, o Município informa «que no âmbito da monitorização que está a ser realizada, testaram positivo mais 6 utentes do Lar de Terceira Idade, os quais se encontram bem e em devido isolamento. Os restantes utentes e funcionários que haviam testado positivo, bem como todos os demais utentes e funcionários continuam a ser acompanhados pela Autoridade de Saúde Local.

No que diz respeito à situação de COVID 19 detetada em educador da Creche “Sítio do Bebé”, o autarquia adianta não ter dados novos, «pois não se registaram quaisquer novos casos positivos relacionados com o caso detetado», adiantando que «toda a sua rede de contactos, bem como todas as crianças e auxiliares da turma encontram-se em vigilância, sob acompanhamento da Autoridade de Saúde Local, em colaboração com a direção da instituição e a Câmara Municipal, sob a orientação da delegada de Saúde».

Em relação ao professor de Escola de 1.º ciclo, não há quaisquer dados novos. Como já tinha sido referido, «em virtude de ter testado positivo um jovem, irmão de um dos alunos positivos da Escola de 1.º ciclo, encontra-se em isolamento toda a sua turma da Escola Básica Poeta Bernardo de Passos e toda a sua rede de contactos, sob vigilância da autoridade local de Saúde. Todos os restantes alunos da turma da escola de 1.º ciclo, bem como demais contactos diretos dos casos positivos encontram-se bem» e acompanhados pelas autoridades, tal como os anteriores.

No documento, o Município «deseja rápidas melhoras a todos, reafirmando o seu empenho e disponibilidade e todos os meios ao seu alcance, para continuarmos a defender a saúde de todos» e recorda «que é fundamental neste difícil tempo de pandemia em que vivemos reforçar o nosso sentido de responsabilidade, união e solidariedade».