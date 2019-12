S. Brás de Alportel: Sessão sobre inserção profissional para pessoas com deficiência

Em S, Brás de Alportel vai realizar-se no próximo dia 4 de dezembro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel. uma sessão para divulgação dos apoios à qualificação e inserção profissional de pessoas com deficiência e/ou incapacidade.

Trata-se de uma iniciativa do Balcão de Inclusão do Município de São Brás de Alportel, em parceria com o Gabinete de Inserção Profissional – parceria com o Instituto de Formação Profissional (IEFP).

Esta sessão surge na continuidade de outras ações já realizadas no concelho, nomeadamente, uma sessão dirigida a técnicos dos serviços sociais das diversas entidades.

São Brás de Alportel conta desde o início deste ano com o Balcão da Inclusão, um serviço de atendimento, prestação de informação e mediação especializada para pessoas com deficiência e/ou incapacidade, assim como às suas famílias e organizações que diretamente ou indiretamente intervêm na área da deficiência.

Localizado no Centro de Apoio à Comunidade de São Brás de Alportel, este serviço funciona com marcação prévia, às segundas-feiras das 14h00 às 17h00, e às quintas-feiras, das 09h00 às 13h00.