S. Brás encantou mais de 600 alunos com “EnLeio das Histórias”

A terceira edição do “EnLeio das Histórias”, foi

realizada no Centro Escolar de São Brás de Alportel, uma atividade que visava

promover a leitura e o contacto dos mais jovens com os livros, “fiéis

companheiros de aventuras”.

A edição deste ano, «envolveu mais de 600 alunos: 325

alunos do ensino pré-escolar e 314 alunos do 1.º Ciclo, que percorreram

os vários cantos e recantos de atividades lúdico-pedagógicas, que permitiram um

maior contacto com os livros e o mundo da literatura», afirmou a autarquia.

As diferentes classes «iniciaram o percurso que os

levou a conhecer o “Nó da Troca” que incentiva à troca de livros; o “Nó da

Escrita” onde foram convidados a criar microcontos; o “Nó da Leitura” onde

puderam requisitar para ler os mais diversos livros disponíveis na biblioteca

sobre rodas; o “Nó do Conto” onde ouviram contar histórias; o “Nó da

Ilustração” onde puderam ilustrar estratos de histórias em folhas

individuais; o “Nó da Transmédia” onde tiveram oportunidade de participar no

desenvolvimento de uma história apresentada de forma digital, e ainda o “Nó da

Surpresa” onde puderam brincar e ler à vontade em cima de tapetes, de pernas

para o ar, de gatas, deitados, ou até da forma mais cómoda que lhes apetecesse!»,

afiançou o município.

Esta edição teve a colaboração de escritores de livros

infantis, contadores de histórias, animadores, auxiliares de ação educativa,

técnicos municipais, professores e educadores.

O “EnLeio das Histórias” foi um evento promovido, pelo

Município de São Brás de Alportel, através da Biblioteca Municipal Dr. Estanco

Louro, em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e com a

Rede de Bibliotecas do concelho.