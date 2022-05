Sabores do mar regressam à mesa dos tavirenses

Até ao dia12 de junho, os sabores do litoral dão o mote às ementas dos 20 estabelecimentos de Cabanas, Santa Luzia e Tavira que aderiram a mais uma edição do Festival de Gastronomia do Mar.

Ostras, biqueirão, bacalhau, cavala, salmão, atum, robalo, corvina, garoupa, polvo, choco, lulas e camarão, juntamente, com vinhos e doces regionais convidam à celebração do estilo de vida mediterrânico.

Entre os estabelecimentos aderentes destacam-se os restaurantes À do Peixe – Restaurante de Grelhados; Aí mãe; Cais do Gilão; Casa do Polvo Tasquinha; Coisa Linda; Eco Hotel Vila Galé Albacora; Filomena’s – Restaurante – Tapas – Bar; Franganário; Gilão Restaurante; Guarda Rios – Hamburgueria e Tapas; O Xalavar; Pestiqueira Belmar; Restaurante Ponto de Encontro; Queen’s; R&M by Telma; Rooftop Nomad Restaurant & Bar; Tasca do Rato; The Old Barrel; Restaurante Vale d’ El Rei e Zeca da Bica.

A valorização da cozinha tradicional, caraterística da classificação da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, em sintonia com a sabedoria e mestria dos chefs e cozinheiros definem o ADN do Festival.

À semelhança de outras edições, os visitantes habilitam-se a ganhar prémios.