Sagres: Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos abre em 2022

O Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses, na Fortaleza de Sagres, vai abrir portas no próximo ano, anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

O presidente da CCDR, José Apolinário, visitou esta semana as obras deste novo equipamento, acompanhado da Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira, da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva e do Secretariado Técnico do Programa Operacional do Algarve.

A Fortaleza de Sagres, considerada como o monumento nacional mais visitado a sul do Tejo, terá um investimento global de 2,8 milhões de euros, com uma comparticipação superior a um milhão por fundos europeus geridos pelo Programa Operacional do Algarve.

PUB