Sagres: Praticante de surf resgatada ao largo da praia do Tonel

Os elementos da Estação Salva-vidas de Sagres resgataram esta segunda-feira uma praticante de surf, que se encontrava em dificuldades na água depois de ter sido apanhada por um agueiro, a cerca de 1800 metros da praia do Tonel, em Sagres.

Na sequência do alerta recebido pelas 14:30 desta segunda-feira, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres.

À chegada ao local, os elementos da Estação Salva-vidas verificaram que a surfista, com cerca 30 de anos e de nacionalidade finlandesa, se encontrava bem fisicamente, apresentando alguns sinais de cansaço, tendo de seguida procedido ao resgate da mesma para o porto da Baleeira, onde foi posteriormente assistida por elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.