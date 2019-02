Sagres recebeu o Presidente da República

Sagres recebeu esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa visita em que presidiu à sessão inaugural de evocação dos 50 anos do sismo de 28 de fevereiro de 1969.

Na chegada à Fortaleza de Sagres, o Presidente da República foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares, pela diretora regional de Cultura do Algarve, Adriana Freire Nogueira, pela presidente da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, Ana Bela Martins, autarcas e entidades regionais.

Esta iniciativa insere-se nas comemorações do 50º aniversário da ocorrência do sismo de 28 de fevereiro de 1969, acontecimento que a seguir ao sismo de Benavente de 1909, causou danos mais importantes no território continental.

Este sismo teve o seu epicentro a 200 quilómetros de Sagres, alcançando uma magnitude de 7,9 na escala de Richter. Treze pessoas morreram e os estragos foram também elevados, principalmente no sul do país.

Esta ação promovida pela Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica (SPES) e pela Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica (APMG) visa sensibilizar a população e a chamar atenção para o problema do risco sísmico em Portugal, envolvendo quem tem responsabilidades no estudo, definição e implementação de medidas que garantam a minimização do risco.