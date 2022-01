Sagres: Secretária de Estado debate obras no porto da Baleeira

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, participou no dia 19 de janeiro num debate sobre as intervenções que irão decorrer no porto da Baleeira, em Sagres, anunciou a autarquia de Vila do Bispo.

Durante a reunião em Sagres foi divulgado o concurso público que prevê o reposicionamento do Cais Flutuante de apoio à pequena pesca no Porto da Baleeira, com um valor base de 84 mil euros e um prazo previsto de 120 dias.

Foi ainda analisado o adiamento, por parte do empreiteiro, do arranque da obra da reabilitação da Ponte – Cais Sul do Porto da Baleeira, que estava prevista começar em setembro do ano passado.

A reunião que decorreu no Centro de Interpretação da Lota de Sagres contou com a participação do presidente do Conselho de Administração da Docapesca, Sérgio Faias, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, do capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma, do presidente da Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Mário Galhardo e do representante da Organização de Produtores da Pesca do Cerco – Barlapescas, Fábio Mateus.