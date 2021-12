Saiba onde vão estar os radares de velocidade no mês de dezembro

No âmbito da campanha nacional “Quem o avisa…”, a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou esta semana, na sua página do Facebook, os locais onde vão estar os radares de velocidade durante o mês de dezembro no Algarve.

O objetivo da campanha passa pela redução da velocidade dos veículos nas estradas com maiores índices de perigo, servindo a campanha para alertar os condutores para a presença do destacamento das unidades de trânsito da PSP.

A informação divulgada pela PSP inclui a localização, data e horários dos radares. No entanto, poderão existir outras fiscalizações para além das anunciadas por aquela força policial.

Lista de radares de velocidade no Algarve

09/dez/21 – 09:00 Prolongamento da Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

14/dez/21 – 09:00 Av. V6 – Portimão

16/dez/21 – 10:00 Av. Fonte Coberta – Lagos

17/dez/21 – 09:00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

20/dez/21 – 09:00 Av. V6 – Portimão

21/dez/21 – 09:00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

28/dez/21 – 09:30 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

