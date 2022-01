Saiba se os seus dados pessoais estão nas mãos de hackers

Siga boas práticas para evitar ataques informáticos

Os sites do Grupo IMPRESA, nos quais se incluem vários órgãos de comunicação social incluindo o semanário algarvio Postal do Algarve, foram esta semana, alvo de um ataque informático sem precedentes no nosso país. O grupo IMPRESA, revelou em comunicado esse ataque pode ter comprometido dados pessoais, concretamente dados de identificação e contacto associados ao login, como nome, email e contacto telefónico de utilizadores registados.

Apesar de não ser uma base de dados completa, no site Have I Been Powned pode descobrir se o seu email, ou número de telefone, consta dos vários leaks de informação que têm ocorrido com cada vez mais frequência.

Existem também, vários gestores de passwords, alguns gratuitos, que permitem enviar e receber dados de forma segura.

Boas práticas para evitar ataques Ransomware

O que é o Ransomware?

Ransomware é um tipo de malware que restringe o acesso ao sistema/dado infectado e cobra um valor de “resgate” para que o acesso possa ser reestabelecido.

Não confie em ninguém Links maliciosos podem ser enviados pelas redes sociais por amigos, colegas de trabalho ou parceiros de jogos que já foram infetados de alguma maneira;

Nunca armazene passwords no seu computador (seja em numa caixa de correio, browser ou ficheiro) uma vez que os dados podem ser coletados por hackers.

Use uma solução de antimalware robusta Para se proteger das ameaças atuais em rápida evolução, implemente solução de antimalware que proteja os dados dentro e fora da rede corporativa, para servidores, estações e dispositivos móveis, e que seja capaz de detectar e bloquear atividades de criptografia de Ransomware e comunicação C&C. Também é extremamente recomendável que esta solução inclua a funcionalidade de Sandbox, para que os arquivos novos ou não reconhecidos possam ser executados e analisados em um ambiente seguro, com capacidade de criação e distribuição automática de vacinas;

Nunca clique em links inseguros. Evite clicar em links ou em sites desconhecidos. Se o fizer pode iniciar um download automático que provavelmente levará à infecção do seu computador.

Não abra anexos de e-mail suspeitos. O ransomware também pode entrar no seu dispositivo por meio de anexos de e-mail. Evite abrir qualquer anexo de aparência duvidosa. Para ter certeza de que o e-mail é confiável, preste muita atenção ao remetente e verifique se o endereço está correto. Nunca abra anexos que pedem para habilitar macros para serem visualizados. Se o anexo estiver infetado e for aberto, a macro maliciosa será executada e o malware obterá o controle sobre seu computador.

Evite a divulgação de informações pessoais. Se receber uma chamada, mensagem de texto ou e-mail de uma fonte não confiável solicitando informações pessoais, não responda. Os cibercriminosos que estão planeando um ataque de ransomware podem tentar coletar informações pessoais com antecedência para depois usar na personalização de mensagens de phishing especificamente dirigidas a si. Em caso de dúvida sobre a legitimidade da mensagem, entre em contato diretamente com o remetente.

A atualização regular de programas e sistemas operacionais ajuda na proteção contra malware. Ao realizar atualizações, certifique-se de obter os patches de segurança mais recentes. Isso torna mais difícil aos cibercriminosos explorar as vulnerabilidades dos seus programas. Use apenas fontes de download conhecidas. Para minimizar o risco de baixar um ransomware, nunca faça download de software ou arquivos de em sites desconhecidos. Confie em sites verificados e confiáveis para fazer downloads. Sites desse tipo podem ser reconhecidos por selos de confiança. Certifique-se de que a barra de endereço do navegador da página que você está visitando usa “https” em vez de “http”. Um escudo ou símbolo de cadeado na barra de endereço também pode indicar que a página é segura. Tenha cuidado também ao baixar qualquer coisa no seu dispositivo móvel. Pode confiar na Google Play Store ou na Apple App Store, dependendo do seu aparelho.

Realize backup dos dados. Desenvolva um plano de backup regular onde inclua o armazenamento em local isolado. Realize testes frequentes, pois falhas acidentais podem prejudicar a recuperação. Busque de preferência soluções de backup automáticas

Segmente sua rede. Crie segmentos seguros de rede. Isto previne que um segmento de rede infectado se comprometa outro com facilidade;

Implante soluções de segurança para e-mail e Web. Use ferramentas de segurança para e-mail e web que analisam os anexos de email, sites e arquivos com malware, que também possam bloquear anúncios potencialmente comprometidos e sites dque não têm relevância comercial. Estas ferramentas devem incluir a funcionalidade Sandbox, para que os arquivos novos ou não reconhecidos possam ser executados e analisados em ambiente seguro;

Habilite opções como “Mostrar a extensão de arquivos” nas configurações do Windows. Isso tornará mais fácil distinguir arquivos potencialmente maliciosos. Como trojans são programas, você deve ficar de olho em arquivos com extensões como .EXE, .vbs, .SCR, PS1, etc. É preciso ficar atento pois muitos tipos de arquivos que parecem comuns e familiares podem ser ameaças. Cibercriminosos podem usar diversas extensões para mascarar o malware em arquivos de vídeos, fotos, ou um documento