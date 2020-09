Salir e Ameixial vão ter equipamentos para autocaravanismo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As freguesias de Salir e Ameixial, no concelho de Loulé, vão ter duas áreas de serviços para autocaravanas, com um investimento de 315 mil euros, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

No Ameixial, o espaço terá capacidade para 102 autocaravanas, uma estação de serviço e ainda uma zona de lazer com 1500 m2, com meses, bancos e fogareiros em alvenaria. A área terá também um campo de futebol de 5 e balneários, numa zona de 1700 m2.

Já em Salir, o espaço terá capacidade para 35 lotes de estacionamento para caravanas, uma estação de serviço dupla, edifício de apoio com receção, estacionamento exterior para 19 carros ligeiros, três lugares para veículos pesados, estacionamento para bicicletas e mobiliário urbano.

“Estes equipamentos irão contribuir para a promoção e desenvolvimento económico do interior, pois oferecem as condições ideais para a prática do turismo da natureza ao longo de todo o ano”, refere o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, em comunicado.