Salir prepara-se para a Festa da Espiga

A aldeia de Salir, no interior do concelho de Loulé, recebe esta quinta-feira, dia 26, a Festa da Espiga, que assinala a Quinta-Feira de Ascensão através da recriação de costumes tradicionais, comunicou o município.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Loulé refere que o programa arranca de manhã com um passeio de BTT e passeio pedestre “Trilhos da Espiga”, estando prevista para as 13:00 a abertura das tasquinhas com gastronomia da serra e exposições de produtos regionais.

Segundo a autarquia, o ponto alto da festa é às 16:00, com um desfile etnográfico com carros em representação das diferentes localidades e das suas principais atividades agrícolas e artesanais.

“O fabrico do pão, a apanha do medronho e destilação, a apicultura e extração de cortiça, o varejo do figo, amêndoa e alfarroba, o artesanato de linho, lã, palma ou esparto são algumas das atividades que aqui serão recriadas”, lê-se na nota da autarquia algarvia.

Este evento teve a sua primeira edição em 23 de maio de 1968 e, desde então, centenas de pessoas deslocam-se a Salir no Dia da Espiga, que marca o início da época das colheitas.