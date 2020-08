Salvador Macedo e Lara Vieira vencem torneio de golfe em Portimão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O campo de golfe Sir Henry Cotton do Penina Hotel & Golf Resort foi palco do segundo torneio do Circuito Nacional Mid-Amateur, com Salvador Costa Macedo e Lara Vieira a vencerem a competição deste fim-de-semana em Portimão.

Salvador Costa Macedo, do Penina Golfe Clube, e Lara Vieira do Clube de Golfe do Santo da Serra, foram os grandes vencedores na categoria “Ouro” das provas masculina e feminina, respetivamente.

Com resultados de 70-72, para um total de 142 (-4), Salvador Macedo ganhou com três pancadas de vantagem sobre Tiago Costa, da Aroeira.

“Foi a melhor forma de terminar este ciclo, foram quase quatro anos aqui no Penina, memoráveis, inesquecíveis – e no futuro nunca se sabe”, disse Costa Macedo ao Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG). “Na verdade não estava à espera do resultado que fiz”, acrescentou.

“Treinei muito pouco. Fui um bocadinho a ver o que é que vinha. E, no primeiro dia, acabo com um resultado bem melhor do que o meu nível de jogo, mas isso só me deu mais confiança para o segundo dia”.

Francisco Valente, do Lisbon Sports Club, não perdeu para o Par no agregado dos 36 buracos, com scores de 74-72, ficou em 146 (Even Par) e isolado no terceiro lugar do pódio. O jogador recebeu o prémio Prata, sendo vencedor neste capítulo com os resultados net de 70-68, somando 138 (-8).

Luís Costa Macedo foi desta vez 5.º classificado no 2 torneio, com 149 (75-74), 3 acima do Par, empatado com Ricardo Pereira (74-75), do CG Vilamoura.

O 4.º lugar no torneio pertenceu a Nuno Brito Cunha (Oitavos), com 147 (71-76), +1.

Na prova feminina, Lara Vieira voltou a vencer, somou mais 300 pontos para a Road to Troia e reforçou a liderança nesta tabela, somando 1050 pontos.

“Joguei bem, mas ‘patei’ mal, tive dificuldade em me adaptar aqui aos greens, que estavam bons, mas com uma velocidade um bocadinho lenta”, disse Lara Vieira. “Mas estou contente por ter ganho mais este torneio e com alguma margem. Foi um ótimo fim-de-semana – e agora falta o último na Estela, vamos ver.”

Para Lara Vieira, antiga campeã nacional amadora e atleta internacional pela seleção nacional, esta foi a primeira vez que jogou no Penina. “É um campo clássico, no sentido em que é preciso colocar bem a bola, no sítio certo, sob pena de não se conseguir jogar os buracos da melhor maneira. Gostei muito, o campo está em boas condições depois de ter estado parado durante algum tempo, e em relação à covid-19 a Federação Portuguesa de Golfe continua a ter ótimas medidas implementadas”.

Ana Basílio dos Santos, do ACP Golfe, foi 3.ª classificada com 175 (84-91), destronando assim da vice-liderança Mafalda Magalhães (CG Arquitectos), que foi 5.ª classificada na Penina com 181 (88-93).

O 4.o lugar no torneio pertenceu a Celeste Duarte, do Oporto, com 178 (91-87), que foi a vencedora net, neste capítulo com resultados de 76-72 e um total de 148 (+2).