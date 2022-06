Sam Mendes continua como treinador do Almancilense

Sam Mendes vai permanecer como treinador do Almancilence na época 2022/2023, que já está a preparar o Campeonato Distrital e a Taça do Algarve, anunciou o clube.

A confirmação da permanência do treinador foi confirmada na sexta-feira, dia 3 de junho, com a restante comissão técnica, profissionais e jogadores a serem anunciados em breve, enquanto os treinos de preparação estão agendados para agosto.

“Quero, em primeiro lugar, agradecer a confiança que o presidente deu em continuarmos com o projeto”, começou por dizer Sam Mendes.

O treinador da equipa de Almancil acrescentou que irá “ver o que conseguimos adquirir em nível de plantel. No ano passado, estivemos curtos a nível de plantel. Este ano, vamos trabalhar fortemente para arranjar a maior quantidade de jogadores com qualidade e com vontade de representar o Almancilense. E depois daí é trabalhar, trabalhar, trabalhar”.

“O desafio será efetivamente a vontade de quem quer vir cá e representar este clube, que é um clube histórico. É um trabalho que exige muitas horas, muito empenho. Mas a partir daí, tendo depois o pessoal disponível, tenho confiança que junto com o staff técnico, a gente consiga fazer um bom trabalho com os jogadores, isso não tenho a mínima duvida”, finalizou.