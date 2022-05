Samuel Ramos soma 45 jogos com Almancilense

O capitão Samuel Ramos vai somar 45 jogos com a camisola do Almancilense no próximo sábado, pelas 17:00 no Estádio Municipal de Almancil, num jogo do campeonato distrital de futebol contra o Lusitano de Vila Real de Santo António, anunciou a equipa.

“Quarenta e cinco jogos é uma bela marca e sinto-me muito orgulhoso em chegar a essa bela marca com a camisa deste histórico clube. E para mim é muito tranquilo atuar como defesa direito ou extremo, dou-me muito bem com as duas posições”, explica em comunicado.

O jogador acrescenta que a equipa de Almancil começou “sempre nas primeiras colocações, mas nesta reta final deixámos escapar pontos importantes. Agora vamos com tudo e sair com a vitória neste último jogo em casa, em frente aos nossos adeptos. Espero somar os 3 pontos e fazer mais números individuais, que nesta época foram muito bons”.