Santa Rita acolhe oficina de costura de avental

A aldeia de Santa Rita, no concelho de Vila Real de Santo António, vai acolher no dia 15 de maio uma oficina de costura de avental em tecido, anunciou o Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.

Entre as 10:00 e as 17:00, sob a orientação de Maria José Torres e Marilyn Pannett, os participantes vão recriar um avental tradicional utilizando também uma máquina de costura.

Nesta oficina, os participantes vão criar e costurar um avental com retalhos de tecido que devem levar de casa, tal como rendas, fitas decorativas, alfinetes, tesoura de bico fino e máquina de costura própria transportável.

As inscrições podem ser feitas através do telefone 281 952600 ou do e-mail [email protected], com um custo de 12 euros que vai reverter para ajuda humanitária à Ucrânia.

Este valor inclui um kit de tecidos necessários para o avental.