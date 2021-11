São Bartolomeu de Messines acolhe workshop de desporto

O auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, vai acolher no dia 13 de novembro, pelas 09:00, o workshop “Jovem Desportista”, anunciou a ExtremoSul.

Este workshop em São Bartolomeu de Messines vai decorrer no âmbito do 15.º aniversário da ExtremoSul, abordando temáticas relacionadas com a organização dos clubes, a sua forma de funcionamento e os seus planos para o futuro do desporto infanto-juvenil.

Nesta iniciativa vão participar responsáveis da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, da Câmara Municipal de Silves, do Instituto Português do Desporto e Juventude e especialistas de áreas como treino desportivo, nutrição e psicologia.

