São Brás abre candidaturas para o Programa de Apoio ao Arrendamento 

O município de São Brás de Alportel abriu o período de candidaturas para a edição de 2022 do Programa de Apoio ao Arrendamento. O período de candidaturas decorre até 31 de janeiro, anunciou a autarquia.

Em reunião de Câmara, realizada a 17 de dezembro, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, a disponibilização de 40 apoios para 2022.

Segundo o município são-brasense, esta iniciativa “trata-se de uma resposta social da maior relevância e pertinência no contexto atual, face aos valores elevados do mercado de arrendamento e no contexto em que fruto da pandemia por COVID-19 se assiste ao aumento e agravamento das situações de fragilidade económica e social, nomeadamente com o aumento do número de desempregados, de famílias beneficiárias de rendimento social de inserção e de apoio alimentar, mediante ativação da Plataforma Local de Ajuda Alimentar, sob coordenação da Loja Social”.

São elegíveis a este apoio, as famílias que residem no concelho de São Brás de Alportel há mais de três anos, em situação de vulnerabilidade económica e social, a residir em casa arrendada, que não seja propriedade de familiar.

As candidaturas decorrem até 31 de janeiro e devem cumprir os requisitos inscritos no regulamento deste programa que podem ser consultados no site do município.

Para a entrega de candidaturas e obtenção de mais informações, os interessados deverão dirigir se ao Centro de Apoio à Comunidade, sede dos serviços sociais do município, na Rua Serpa Pinto, n.º 29 ou contactar o número 289 840 020. O endereço de e-mail para o envio de questões ou outros assuntos é: solidariedade@cm-sbras.pt .

Esta é uma medida social lançada em 2020, que, segundo o município, já permitiu apoiar mensalmente perto de meia centena de famílias são-brasenses, que enfrentam dificuldades em pagar a renda das suas casas.