São Brás ajuda comunidade a (re)aprender a viver com a diabetes

Como prevenir e conhecer a diabetes, reconhecer os seus sintomas e (re)aprender a viver e a comer com esta doença é o tema da palestra que terá lugar no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel, esta sexta-feira, dia 19 de novembro, pelas 15:00.

Ciente do grande impacto mundial da descoberta da insulina e da sua utilização na área médica, o município de São Brás de Alportel associou-se ao projeto do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) “A insulina sai à rua”, um projeto que celebra os 100 anos da descoberta da insulina e que pretende divulgar conhecimento, promover a discussão, educar e agir perante a doença.

A iniciativa pretende “desmistificar a ideia de que o doente de diabetes tem de deixar de comer tudo o que gosta ou que não pode comer sobremesa. Através de uma palestra degustativa pretende-se mostrar que a diabetes não tem que ser um fim, mas antes pode ser o início de uma vida com mais cuidados, mais equilíbrio e ainda mais prazer à mesa!”, segundo nota enviada pela autarquia.

O encontro vai ser orientado por Sónia Dias, nutricionista que se encontra a desenvolver o seu projeto de estágio na Ordem dos Nutricionistas, no município de São Brás de Alportel, e por Odete Cordeiro, médica interna.

A programação integra um lanche, preparado pela turma de “Saberes com Sabor” da Universidade Sénior, sob orientação da professora Dora Barradas, com receitas que podem ser preparadas para diabéticos e saboreadas por todos.

Devido à limitação de lugares, em harmonia com as medidas de prevenção da propagação da Covid-19, a participação carece de inscrição, no Centro de Artes e Ofícios ou através do telefone 289 840 210.

A palestra é promovida pelo município de São Brás de Alportel e conta com a colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, através da Universidade Sénior e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.

PUB