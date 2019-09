São Brás Apoia as Famílias no regresso à escola

O Município de São Brás de Alportel criou a atribuição do “Vale + Educação”, uma medida de apoio às famílias que abrange todos os alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, no ano letivo de 2019/2020, com entrega de vales de 20 euros.

Neste ano letivo que inicia, a ”medida alcança cerca de um milhar de jovens alunos e as suas famílias, com a entrega de vales de 20 euros a todo os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, para aquisição de material escolar nas papelarias do concelho. Uma iniciativa que corresponde a um investimento municipal na ordem dos 21.000,00 euros”, refere a autarquia.

Segundo o município, “o Vale + Educação é uma medida integrada no Plano de Apoio à Família, lançado pela autarquia em 2015, que integra também a atribuição do Vale + Natalidade às famílias que recebem novos elementos, uma medida que pretende incentivar a natalidade; o Vale + Saúde – Oftalmologia infantil com oferta de rastreios gratuitos oftalmológicos a todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo; e ainda o programa de formação “+ família” com sessões de informação gratuitas sobre as diversas temáticas para promover a parentalidade positiva na comunidade e mais recentemente também o programa de formação “+ família sénior”, com temáticas relativas ao envelhecimento e longevidade, outro grande desafio para as famílias e para a sua qualidade de vida”.

Este “Vale + Educação” tem como intuito ser uma ferramenta de inclusão social, de igualdade no acesso aos direitos e às oportunidades, e um estímulo e melhoria da qualidade no ensino.

“A educação é um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva. É, por isso mesmo, uma prioridade que assumimos no Município com este programa de apoio à educação e às famílias ao mesmo tempo que motiva a nossa comunidade a fazer as suas compras no comércio local”, menciona Vitor Guerreiro, o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

O

Município informa que “os encarregados de educação poderão levantar o seu Vale+

Educação no edifício sede da Câmara Municipal, junto do Gabinete de Apoio à

Presidência, nos dias úteis das 9h00 às 17h00, mediante apresentação do cartão

do cidadão do encarregado de educação e do educando”.