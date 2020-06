São Brás aprova Plano de Ação na Prevenção de Incêndios Rurais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Plano de Ação na Prevenção de Incêndios Rurais de São Brás de Alportel para 2020 foi aprovado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, reunida esta quinta-feira, dia 4 de junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, anunciou o município.

No mesmo dia, o município promoveu a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, encontro que permitiu apresentar a este grupo multidisciplinar e especializado o balanço do Plano de Ação em resposta à pandemia por COVID 19 e o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

Passados três meses, a Comissão Municipal de Proteção Civil, que na sua última reunião, a 5 de março, aprovou a ativação do Plano de Contingência Municipal para contenção da propagação do novo coronavírus COVID19, voltou a reunir para avaliar a evolução da situação epidemiológica no concelho e a forma como o Plano tem vindo a ser implementado no terreno.

Com um território, onde a floresta representa dois terços, a prevenção dos incêndios rurais é uma missão absolutamente prioritária para o Município de São Brás de Alportel, que procura gerir anualmente os recursos disponíveis da melhor forma possível, fazendo uso de programas e parcerias, para colocar no terreno uma Estratégia de prevenção.

Um trabalho de continuidade, que inclui um conjunto diversificado de medidas, tais como o intenso trabalho de limpeza de bermas e de manutenção da Rede Viária Florestal. Este ano, e à semelhança do que ocorreu em 2019 estão em curso diversos procedimentos para a realização destes trabalhos.

O desenvolvimento de campanhas de informação e sensibilização junto da população e a realização de sessões de esclarecimento e ações de sensibilização, bem como ainda as ações de fiscalização no terreno constituem outro eixo fundamental desta estratégia, que tem por chave a proximidade com a comunidade.

O levantamento da população serrana e a georreferenciação de habitações, realizado em 2019, que está a ser constantemente alvo de atualização, vem reforçar a capacidade de reação da Proteção Civil na proteção de bens e pessoas.

Em 2020 é assegurada a constituição de uma equipa de intervenção permanente e uma equipa de combate a incêndios (ECIN), pelo Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel com o apoio da Câmara Municipal. O trabalho de patrulha é complementado pelas equipas da Unidade Especial de Proteção e Socorro e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (UEPS-GIPS), da Guarda Nacional Republicana.

Mantém-se ainda a atividade da Equipa de Sapadores Florestais da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (iniciada em 2018) assim como o pré- posicionamento na zona serrana do concelho de uma equipa de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros, o apoio da GNR SEPNA para assegurar o funcionamento da Torre de Vigia da Menta, o programa de voluntariado jovem para as florestas, as parcerias com a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com as associações de caçadores e com o Exército Português, com o Protocolo na área da vigilância terá continuidade em 2020.

Cabe ainda às Infraestruturas de Portugal, à Rede Elétrica Nacional e à EDP tarefas importantes na execução deste plano, ao nível da prevenção.