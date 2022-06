São Brás assinalou o Dia do Município com música e atividades

O 108.º aniversário do concelho de São Brás de Alportel foi assinalado, a 01 de junho, com um programa que contemplou momentos de reconhecimento e homenagem a diversas personalidades são-brasenses.

A Sessão Solene Comemorativa, contemplou, este ano, a Cerimónia de atribuição de insígnias municipais de bons serviços a 14 colaboradores com 25 e mais anos de serviço. No dia 01 de junho, a autarquia atribuiu o nome de patrono ao novo Campo Municipal “Afre Lourenço”.

Após o hastear da Bandeira no exterior dos Paços do Concelho, ao som do Hino Nacional interpretado, pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel e com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, as comemorações seguiram para o Salão Nobre onde o presidente da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, Ulisses Brito, aproveitou para recordar a visão perspicaz do fundador do concelho, João Rosa Beatriz, que em 1914 apontou como prioridades para o desenvolvimento do concelho a educação, a segurança, a ordem pública e as acessibilidades.

Durante os festejos, foi também apresentada uma nova etapa no Programa Comemorativo do Centenário da 1.ª Travessia Aérea sobre o Atlântico Sul e uma nova edição da Festa da Criança.

Presente na sessão solene, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, assumiu o compromisso da CCDR na aproximação dos municípios com o poder central e do esforço para a máxima eficácia e reforço dos apoios comunitários e nacionais ao desenvolvimento regional e destacou que São Brás de Alportel que tem a melhor taxa distrital de execução de projetos.

“Nos dias de hoje, e ao fim de mais de um século, o nosso concelho afirma-se no panorama nacional e internacional, como um município de excelências em diversas áreas! É uma referência de qualidade na educação, na cultura, nas respostas sociais, no ambiente, na valorização do património, no turismo, no desporto para todos, nas acessibilidades, na qualidade do espaço urbano e em tantas outras áreas!”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro durante a sua mensagem.

“O município quer ser elemento ativo, incentivador e facilitador do desenvolvimento social e económico do concelho encontrando a preparar-se para acolher mais responsabilidades na área das políticas de proximidade que levaram o Governo a criar o processo de descentralização de competências para as autarquias”, explicou Vítor Guerreiro. Um processo que considera que volta a colocar na agenda nacional a regionalização como forma de dar capacidade de resposta às regiões aos seus desafios e anseios.

A cerimónia ficou ainda marcada pela atribuição do nome de patrono ao novo Campo Municipal Sintético ‘Afre Lourenço’. O novo Campo Municipal ‘Afre Lourenço’ vai ser inaugurado a 10 de junho, Dia de Portugal, quando se assinala o 52.º aniversário da União Desportiva e Recreativa Sambrasense, que nasceu em 1970 da fusão de três clubes da terra, um do quais o ‘Unidos’, do qual o Mestre Afre foi ferrenho adepto e colaborador.

A tarde deste dia de aniversário ficou ainda marcada pela Festa do Dia da Criança, no Jardim Carrera Viegas, a inauguração da Exposição “Por Ares nunca dantes Navegados”, comemorativa do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul e da mostra do Desafio Artístico lançado a artesãos e criativos do concelho “Hidroavião na minha mão”, patentes até ao final do mês na Galeria Municipal e Cineteatro São Brás.

O dia culminou com o espetáculo comemorativo desta data especial para os são-brasenses, que este ano puderam voltar ao palco da Praça da República para assistir a momentos especiais.