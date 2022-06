São Brás atribui voto de louvor à Clínica SAN – Saúde Integrativa

Vencedora do Concurso de Projetos Empresariais Inovadores | INOVA Algarve 2.0, a Clínica SAN – Saúde Integrativa recebeu esta terça-feira, dia 07 de junho, um voto de louvor aprovado por unanimidade pelo executivo municipal são-brasense.

Sediada em São Brás de Alportel, a Clínica SAN – Saúde Integrativa, que resulta de um projeto inicialmente designado por “Fisio São Brás”, tem vindo, ao longo dos anos, a investir numa abordagem alternativa e global em termos de resposta aos mais diversos problemas de saúde, centrando o seu modelo de saúde na criação de novas soluções.

A autarquia fala de “um trabalho de mérito e excelência que valoriza uma visão global e integral do corpo humano e aposta numa resposta integrada sob análise e avaliação de uma equipa interdisciplinar focada nas singularidades de cada indivíduo”.

Tiago Malta e Tiago Caseiro, dois jovens fisioterapeutas que apostaram em São Brás de Alportel para desenvolver o projeto “com elevado sentido de envolvimento e compromisso com a comunidade, integrando diversas parcerias de grande relevância”, são duas personalidades de destaque para o município.

No seguimento deste trabalho e no âmbito do Concurso de Projetos Empresariais Inovadores | INOVA Algarve 2.0, organizado pela Associação Intermunicipal do Algarve (NERA) e pela Tertúlia Algarvia, a Clínica SAN recebeu a distinção “Projeto Inovador na área do Turismo e Saúde”.