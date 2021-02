São Brás atribui voto de louvor a Hugo Faria, que chegou à I Liga Inglesa

O Município de São Brás de Alportel acaba de atribuir um voto de louvor ao jovem são-brasense Hugo Faria, ex-adjunto do Athletic Football Club Bournemouth, da Primeira Liga Inglesa, que recentemente integrou a equipa técnica do Sporting Clube Olhanense.

O voto, aprovado por unanimidade, na reunião de Câmara de 21 de janeiro, foi entregue pelo executivo municipal, numa cerimónia adaptada ao contexto de pandemia, em formato online, esta terça-feira, dia 2 de fevereiro.

Natural de São Brás de Alportel, Hugo Faria tem dedicado a sua vida ao desporto, essencialmente ao futebol. Jogador desde tenra idade, depressa alcançou as competições nacionais e internacionais de futebol, uma paixão que evoluiu para a componente técnica e estratégica de treino vindo a integrar diversas equipas técnicas.

Recentemente, foi adjunto da equipa técnica do Athletic Football Club Bournemouth, da Primeira Liga Inglesa, regressando atualmente a Portugal, mais precisamente ao Algarve para integrar a Equipa Técnica do Sporting Clube Olhanense, sob coordenação do treinador Edgar Davids.

O voto de louvor foi entregue esta terça-feira, 2 de fevereiro, nos Paços do Concelho como sinal de reconhecimento da dedicação, trabalho e mérito deste profissional de futebol, cujo percurso dignifica a prática e competição do futebol, eleva o nome do município de São Brás de Alportel e orgulha a comunidade são-brasense.