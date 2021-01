São Brás: Cabazes levaram alimentos e esperança às famílias

Os cabazes solidários da Câmara Municipal de São Brás de Alportel levaram alimentos e esperança a cerca de 350 famílias do concelho, para “proporcionar a todos um Natal digno, fraterno e feliz”, anunciou a autarquia.

“Neste ano de dificuldades acrescidas por causa da pandemia, a plataforma reforçou a sua dinâmica para chegar a mais famílias, levando mais bens essenciais, para ajudar mais crianças e iluminar de esperança esta quadra festiva”, refere o município em comunicado.

Além de alimentos e bens essenciais, as famílias receberam 184 presentes para as crianças, através do projeto “Anjinhos de Natal” e com a colaboração do núcelo local do Exército de Salvação.

Esta iniciativa é promovida, em parceria, pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Junta de Freguesia, Plataforma Local de Ajuda Alimentar, Núcleo local da Cáritas, Exército de Salvação, Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Junta de Freguesia, Santa Casa da Misericórdia e núcleo local do CASA.

