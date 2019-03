São Brás: Centro de saúde em obras para dar novas respostas

O município de São Brás de Alportel recebeu, na semana passada, o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, para uma visita ao centro de saúde, para acompanhamento dos trabalhos em curso.

As intervenções em curso representam um investimento municipal na ordem dos 25 mil euros, ao abrigo de uma parceria estabelecida entre as duas entidades.

Para breve, aguarda-se o início das obras de preparação do novo gabinete de saúde oral do centro de saúde, com financiamento já assegurado pelo município, em resultado do protocolo de saúde oral firmado no final do ano de 2018, entre o município, a ARS Algarve e o Ministério da Saúde.

“A visita permitiu ainda analisar a possibilidade de criação de uma nova resposta na área das terapias infantis, que viria complementar o trabalho já desenvolvido e abriria portas a novos serviços”, realça a autarquia, explicando que a criação de um espaço terapêutico para a intervenção infantil tem por objetivo “apoiar as crianças do concelho que carecem de serviços de intervenção precoce, nomeadamente ao nível da terapia da e da terapia ocupacional, ou com necessidade de acompanhamento ao nível da saúde mental”.