São Brás dá Boas-vindas à comunidade escolar

São Brás de Alportel organizou no passado dia 11 de setembro, uma cerimónia de abertura do ano letivo de 2019/2020, reunindo no Jardim da Verbena professores, educadores e restantes colaboradores das escolas do concelho.

A cerimónia teve a presença do delegado regional da educação, Alexandre Lima, do presidente e da vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro e Marlene Guerreiro, da diretora do Agrupamento, Nídia Amaro, do presidente da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, João Rosa, e de representantes de um conjunto de entidades parceiras da comunidade escolar. Uma iniciativa realizada com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.





O evento teve início com um momento musical do grupo Young Melody, composto por jovens alunos da Escola de Música da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, muitos dos quais iniciados na música através do projeto “A Banda Vai à Escola”. Posteriormente, seguiu-se a sessão protocolar de assinatura de um novo protocolo firmado entre o Município e o Conservatório d’Artes de São Brás de Alportel, que irá permitir oferecer educação musical às turmas de pré-escolar.

“Queremos uma escola inclusiva, de forma ampla e integrada”, referiu Vitor Guerreiro, o edil são-brasense. Destacando, igualmente, a importância do programa “Escola Segura”, a Unidade de Cuidados na Comunidade, UCC Al-Portellus, parceria, entre outros projetos no desenvolvimento do Vale + Saúde – Oftalmologia infantil.

A edilidade relembrou que foram realizadas diversas intervenções nas escolas, nomeadamente, melhoria da eficiência energética. Já se encontra finalizada a obra na Escola EB1 n.º 1, que permitiu apostar em energias renováveis e integrar um sistema de ar condicionado. Um investimento executado com o financiamento comunitário, prevendo-se intervenção análoga na Escola EB 1nº2.

O município adquiriu recentemente um novo veículo e pretende no próximo ano adquirir mais um autocarro para reforçar a frota disponível no transporte diário e nas visitas de estudo das crianças. Sendo que o Município investiu para este ano letivo, cerca de 3.500,00€, em novos fardamentos para os profissionais

São Brás de Alportel registou um aumento

de crianças em idade pré-escolar, dando origem à criação de uma nova sala de

pré-escolar e uma nova sala de 1º ciclo, de igual modo, estão a desenvolver um

projeto de ampliação do Jardim de Infância “Joaninhas” para criar 2 novas salas

de pré-escolar, um refeitório e uma sala multiusos para apoio a todo o centro

escolar. Um investimento calculado em meio milhão de euros e que deverá ser

finalizado para o ano letivo 2021/2022.