São Brás de Alportel apoia arrendamento jovem

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel atribuiu esta semana dois fogos municipais a agregados familiares jovens do concelho, após o primeiro concurso lançado pelo município no âmbito do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, anunciou a autarquia.

“A dificuldade de acesso à habitação é uma problemática crescente e transversal a nível nacional, à qual o município de São Brás de Alportel tem procurado dar resposta, com a implementação de medidas concretas para minimizar esta carência, agravada pelo atual contexto de crise”, refere a autarquia em comunicado.

Com a criação deste programa, 20 famílias são-brasenses já estão a ser apoiadas no pagamento mental da sua renda, por um período máximo de 3 anos.

Este programa é dirigido a jovens com idade igual ou superior a 22 anos e inferior a 35, com residência no concelho de São Brás de Alportel há, pelo menos, 3 anos e que sejam profissionalmente ativos ou com, pelo menos, 12 meses de descontos na Segurança Social nos últimos dois anos.

Em fevereiro do próximo ano está prevista a abertura de um novo período de candidaturas para a disponibilização de mais duas habitações municipais.

“Todas estas iniciativas que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel tem vindo a concretizar, num trabalho consistente e dedicado, tal como é exemplo o Programa Amiga que todos os anos melhora a casa e muda a realidade da vida de tantas famílias, têm por objetivo promover a igualdade e equidade social, mediante aquilo que é mais importante na vida das famílias e de todos nós: o acesso a uma habitação condigna, essencial na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e com qualidade de vida para todos”, refere o presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro, no momento de assinatura dos contratos de arrendamento.

