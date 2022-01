São Brás de Alportel aposta na valorização do património religioso

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel vai apostar na valorização do património religioso com obras de restauro da Igreja Matriz, anunciou a autarquia.

No dia 28 de outubro do ano passado, o município e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás de Alportel assinaram um protocolo de colaboração para apoiar no restauro de um conjunto de frescos, colocados recentemente a descoberto.

Ao abrigo deste protocolo está um apoio superior a 20 mil euros, que teve em conta o investimento da paróquia para adquirir alguns vitrais para adornar as janelas da Igreja Matriz.

Segundo o comunicado, “estas intervenções permitem executar a estratégia municipal relativamente à preservação e valorização do património do concelho de São Brás de Alportel, constituindo enorme relevância a valorização da Igreja Matriz, edifício em fase de classificação, dada a sua importância na compreensão da história, sendo um dos espaços mais visitados e que mais interesse suscita no Centro Histórico de São Brás de Alportel, traduzindo-se assim, igualmente, num investimento na promoção do turismo no concelho tanto a nível cultural como ao nível do turismo religioso”.

Para o futuro, está prevista a criação de materiais informativos e um novo roteiro de visita à Igreja Matriz.

A Igreja Matriz de São Brás de Alportel recebeu a visita de acompanhamento e avaliação das intervenções de restauro em curso, de técnicos da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos Gabinetes Municipais de reabilitação urbana e arqueologia da autarquia, do prior António Frias e da vice-presidente da Câmara Municipal, Marlene Guerreiro.