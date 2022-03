São Brás de Alportel apresenta gabinete de intervenção sénior na UAlg

PUB

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel participou no Encontro Regional do Algarve de Inovação e Boas Práticas no Envelhecimento Ativo e Saudável na Universidade do Algarve a 18 de março e apresentou o Gabinete de Intervenção Sénior, anunciou a autarquia.

Este gabinete foi criado em 2013 e pretende “reforçar o trabalho de defesa da população sénior, num trabalho em parceria com um largo conjunto de entidades, sob coordenação da Câmara Municipal”, trabalhando “numa lógica de proximidade, dedicando a sua intervenção, em prol da proteção e promoção do bem-estar e qualidade de vida da população sénior”.

Através deste gabinete é possível ” multiplicar recursos e serviços para apoio aos cidadãos seniores do concelho, em particular dos que se encontram em situação de vulnerabilidade, e promove diversas atividades de sensibilização, lúdicas e desportivas”.

Este encontro teve como objetivo “promover e divulgar as melhores práticas da região do Algarve no âmbito do envelhecimento ativo e saudável e fomentar o diálogo e o debate na procura de melhores soluções e abordagens para a melhoria da qualidade de vida da população sénior”, segundo o comunicado.