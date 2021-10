São Brás de Alportel associa-se a campanha de prevenção de cancro

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel associou-se à campanha “Outubro Rosa”, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com várias iniciativas, anunciou a autarquia.

O edifício dos Paços do Concelho de São Brás de Alportel e a escultura “Liberdade”, na avenida com o mesmo nome, ficarão iluminadas em tons de rosa, assinalando esta campanha que pretende “sensibilizar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce desta patologia, através de rastreios, divulgando informação e formas de apoio à mulher e à família”, segundo o comunicado.

Entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, a autarquia irá apoiar mais uma vez o Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, cujos interessados devem inscrever-se no edifício do município, no Gabinete do Munícipe, no Gabinete de Apoio à Vereação ou através do e-mail gav@cm-sbras.pt.

Quando for feita a inscrição, os participantes devem indicar os dias e o período que têm disponibilidade.

Entre outras iniciativas, o concelho de São Brás de Alportel promove ainda uma caminhada e ações de sensibilização.

