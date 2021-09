São Brás de Alportel atribui prémios aos melhores alunos do concelho

O Município de São Brás de Alportel atribuiu na passada semana os prémios “Melhores Alunos do concelho – 2020/21” aos melhores alunos finalistas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, anunciou a autarquia.

Receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 2.º ciclo do ensino básico os jovens Diogo Rodrigues e Lara Serra, do 6.º ano de escolaridade.

Matilde Serra e Rodrigo Martins, alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 3.º ciclo do ensino básico.

O Prémio Melhor Aluno Finalista do ensino secundário foi atribuído à João Ferreira e Beatriz Martins, na conclusão do 12.º ano de escolaridade.

Pelo segundo ano consecutivo, em virtude das condicionantes motivadas pela pandemia, o Município de São Brás de Alportel considerou não estarem reunidas as condições de segurança para a realização da habitual viagem cultural que o Município oferece anualmente aos alunos distinguidos.

Nesta circunstância, a autarquia voltou a juntar ao habitual Diploma que marca esta etapa, um vale oferta FNAC de 400 euros, que pode ser uma boa ajuda na aquisição de equipamentos úteis no prosseguimento dos seus estudos.

Convidados a assistir à cerimónia, após o momento de entrega do voto de louvor por ocasião dos 30 anos do Zoomarine, o seu fundador, Pedro Roberto Lavia, e o diretor de Relações Externas, Élio Vicente, congratularam os jovens e ofereceram-lhes entradas para este parque temático, zoológico e aquático.

A atribuição dos Prémios Melhores Alunos é uma iniciativa que há muito o Município de São Brás de Alportel leva a cabo, com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, para reconhecer o esforço e desempenho escolar dos alunos e incentivar todos os alunos do concelho a adotar hábitos de estudo e de trabalho que lhes permitam alcançar os seus objetivos e sonhos.

