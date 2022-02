São Brás de Alportel avança com novo projeto social

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel está a avançar com o novo projeto social “Raízes”, integrado no programa “Bairros Saudáveis”, anunciou a autarquia.

“Raízes” pretende “a construção de projetos de vida e a integração social e profissional”, estando a ser implementado no concelho de São Brás de Alportel e começado com um dia aberto no Espaço Multiusos do Bairro Social João Rosa Beatriz.

O projeto tem como metas “promover o desenvolvimento das competências dos participantes, apoiando-os na construção do seu projeto de vida e na sua integração social e profissional”, pretendendo-se que os participantes “ganhem raízes e ferramentas para poderem criar o seu rumo”.

Esta missão inclui seis atividades: : GPS – Gerar Percursos de Sucesso; Contas à vida – Educação Financeira e Gestão Doméstica; Saber com Sabor – Promoção da Saúde e da qualidade de vida; Voz Ativa – Participação Cívica e Voluntariado; Horta Solidária – Da Terra para a mesa; e, Mercado das Trocas – Economia Social e Solidária.

Este projeto é dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade e de exclusão social por diferentes motivos e atualmente estão a decorrer obras no espaço da antiga sede da freguesia de São Brás de Alportel para construir um espaço para a comunidade.

Este domingo de manhã, dia 6 de fevereiro, vai decorrer um Mercado de Trocas no Centro de Artes e Ofícios.