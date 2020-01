São Brás de Alportel: Banda Filarmónica recebe o Ano Novo no próximo domingo

São Brás de Alportel recebe o novo ano ao som dos acordes da Banda Filarmónica, no Concerto de Ano Novo que vai já na sua 7.ª edição e marca encontro com a comunidade, no próximo domingo, dia 19, pelas 16:30, na Igreja Matriz, anunciou o município.

O concerto tem por objetivo divulgar o trabalho desta banda, no âmbito da formação de músicos e de público, bom como desejar um bom ano a todos através da música.

Dedicado à música programática e de cinema, o concerto deste ano conta com a presença e performance das cantoras convidadas Cristina Paulo e Vitória Pedro. São vozes conhecidas do panorama vocal algarvio e juntam-se à filarmónica em dois temas cantados. Além da colaboração com as cantoras a Filarmónica apresentará algumas obras descritivas originais para banda e adaptações de temas bem conhecidos da música para o cinema. Será apresentado um repertório de vários estilos e géneros musicais, sem esquecer a tradicional marcha Radetzky. A entrada é livre.

Este evento conta com o apoio do Município de São Brás de Alportel e da Paróquia, que uma vez mais abre as portas da sua Igreja Matriz para acolher um evento cultural.