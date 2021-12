São Brás de Alportel considera Fernando Reis “uma personalidade ímpar”

A Câmara de São Brás de Alportel prestou hoje a sua homenagem ao diretor do JORNAL DO ALGARVE, Fernando Reis, falecido no passado sábado, que considerou “uma personalidade ímpar na região”.

“Por ocasião do trágico falecimento de Fernando Reis, aos 66 anos de idade, o Município de São Brás de Alportel presta reconhecida homenagem a uma personalidade ímpar na região. Um justo tributo ao Homem, ao Jornalista e ao Regionalista abnegado que ao Algarve dedicou todo o seu trabalho, toda a sua vida e o seu empenho e legou o melhor de si!”, escreve o município.

Nascido a 5 de fevereiro de 1955, em Vila Real de Santo António, Fernando de Sant’Águeda Gutierres Reis licenciou-se em História na Universidade Clássica de Lisboa aos 25 anos, em 1980, tendo lecionado na Escola Dom José I, em Vila Real de Santo António, e também em escolas do concelho de Loulé, recorda a autarquia.

“Dedicado pai, esposo e irmão, este vilarrealense apaixonado pela sua terra e regionalista convicto, dedicou quase quatro décadas da sua vida ao Jornal do Algarve, que dirigia desde 1983, uma referência do jornalismo regional, que sempre procurou afirmar dentro e fora das fronteiras algarvias. Escrever a História da sua região foi uma missão de vida”, enuncia a edilidade.

“Empreendedor por natureza, dedicou-se também, como sempre de forma apaixonada, à revitalização da atividade salineira em Castro Marim, sendo um dos seus mais entusiastas embaixadores”, prossegue.

“À família enlutada, colegas e amigos, o Município de São Brás de Alportel endereça as mais sentidas condolências e uma profunda mensagem de solidariedade fraterna”, conclui.

PUB