São Brás de Alportel cria Gabinete de Reabilitação Urbana

O novo Gabinete de Reabilitação Urbana, que acaba de ser criado pela Câmara de São Brás de Alportel, permite que o Plano de Revitalização do Centro Histórico da vila dê “mais um passo no incentivo à valorização do património e à reabilitação”, considera a autarquia.

A criação deste Gabinete surgiu no seio do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), numa parceria com a Associação IN LOCO, mediante financiamento comunitário, ao abrigo do Programa Portugal 2020.

“Este gabinete nasce da consciência de que a reabilitação urbana é um instrumento fundamental de desenvolvimento sustentável dos territórios, atuando ativamente na salvaguarda do património, na qualificação do ambiente urbano e no bem-estar das comunidades”, explica a edilidade.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel dispõe agora de um serviço de apoio à reabilitação, dirigido aos proprietários e a todos os munícipes interessados em reabilitar as suas casas, onde podem obter informações sobre os apoios disponíveis, a legislação que devem ter em conta, bem como informação e acompanhamento para os diversos passos e procedimentos necessários.

Os benefícios fiscais e reduções de taxas a que podem aceder os proprietários, quando realizam intervenções de reabilitação, são algumas das informações que os munícipes podem obter ao visitar o Gabinete de Reabilitação do município.

Este gabinete pretende desenvolver estratégias de valorização do património dirigidas sobretudo ao Centro Histórico da Vila de São Brás de Alportel, mas também alargadas a todo o concelho e estimular o desenvolvimento turístico do território, tendo por base a reabilitação urbana.

Promover o centro histórico e na sua globalidade o território do município, enquanto destino turístico, ampliando a sua promoção interna e externa e a divulgação das suas potencialidades, estimular o desenvolvimento de projetos de valorização das Lojas com História, incentivar e apoiar o empreendedorismo e a iniciativa local; divulgar as atividades e iniciativas que têm lugar no território do município, melhorando o acesso à informação por parte de residentes e não residentes, promover o desenvolvimento cultural do centro histórico, mediante o apoio à realização de atividades e iniciativas de índole cultural e recreativa e apoiar a dinâmica associativa local, enquanto parceria primordial na revitalização do centro histórico são objetivos perseguidos também por este gabinete.

Este novo gabinete está a funcionar na Unidade de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do Território e tem atendimento ao público às quintas-feiras, das 9h00 às 13h00, sob marcação antecipada.