São Brás de Alportel cria “ninho” de empreendedorismo

O concelho de São Brás de Alportel conta agora com um Ninho de Empreendedorismo, intitulado “4 Olhos”, que pretende apoiar a economia local no atual contexto de crise provocada pela pandemia de covid-19, informa a autarquia.

Este novo espaço, inaugurado na quarta-feira, foi criado no âmbito da Rede de Espaços de Incubação do Município, um projeto que está integrado na estratégia de apoio ao empreendedorismo.

O “4 Olhos” vem ainda complementar o Espaço de Coworking que está em funcionamento desde agosto do ano passado e que conta agora com quatro coworkers instalados.

O novo Ninho do Empreendedorismo está instalado no troço sul da Avenida da Liberdade, em São Brás de Alportel, tendo ficado adaptado para acolher quatro projetos individuais.

Composto por quatro gabinetes autónomos e equipados com material de escritório, os utilizadores têm ainda acesso à sala de reuniões do Espaço de Coworking e a possibilidade de utilizar outros espaços do município, além de acesso a estratégias de promoção e divulgação, sede fiscal, receção de correspondência, placa de identificação no exterior, climatização, eletricidade, água e ligação à internet.

Os utilizadores podem renovar os seus contratos a cada seis meses, por um período até dois anos, extensível em casos excecionais.

As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail empreendedor@cm-sbras.pt durante todo o mês de junho.

