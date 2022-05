São Brás de Alportel dedica maio à juventude com um programa recheado

Nesta primeira semana de maio, o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas tem em curso a Semana “Escola em Movimento”, com a Feira das Ciências, a Feira das Profissões, visitas e ateliês diversos e a pintura do Mural do Patrono da Escola, Bernardo de Passos, no âmbito do Projeto “A Escola é Nossa, queremo-nos sentir bem nela”.

Para esta quinta-feira, 5 de maio, estava marcado um momento especial deste programa: as Jornadas da Juventude, que vão decorrer no Auditório da Escola Secundária José Belchior Viegas, a partir das 15h05. Empreendedorismo, voluntariado e participação são temas em foco neste encontro dirigido aos jovens são-brasenses que vão ter oportunidade de assistir à sessão “Como criar o meu próprio negócio?”. Um momento dinamizado pelo jovem empreendedor Nuno Clara, responsável pelo projeto empresarial “Microvegetais”.

No mesmo dia, a partir das 18h30, os jovens são convidados a participar na reunião de preparação para a criação da Assembleia Jovem de São Brás de Alportel. O encontro decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal e será também o momento para o lançamento do Concurso de Ideias Artísticas para a Rotunda do Saber.

Um dos pontos altos do programa acontecerá na sexta-feira, dia 6 de maio, pelas 18h00, na Galeria Municipal com a exposição da 2.ª edição do ATReEve-te – Mostra de Arte Jovem.

Uma exposição nascida de um desafio lançado aos jovens artistas são-brasenses e que foi aceite por 25 jovens que vão apresentar trabalhos nas mais diversas áreas, entre as quais: desenho, manipulação digital, fotografia, pintura, música, estilismo, artesanato em tecido, cutelaria, arte digital e ilustração.

Esta mostra nasce de um desafio lançado pelo Município aos jovens, uma iniciativa que contou com a colaboração do Espaço Jovem – Projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes”, em parceria com o Gabinete Municipal de Gestão Cultural e Eventos.

Durante a inauguração desta exposição será ainda lançada a edição de 2022 dos Prémios Juventude.