São Brás de Alportel distingue atletas do concelho

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel entregou votos de louvor aos atletas Guilherme Lacerda e Lara Lopes Martins pelos bons resultados desportivos, anunciou a autarquia.

Guilherme Lacerda começou a jogar basquetebol em 2016, aos 13 anos, tendo sido este ano convocado para a Seleção Nacional.

Já Lara Lopes Martins, de 18 anos, começou a praticar atletismo aos 10 anos no Clube São Francisco Associação Desportiva e alcançou inúmeros pódios na região.

Em 2017, a atleta mudou-se para o Clube Oriental de Pechão, tendo participado em provas regionais e internacionais, além de duas edições do Corta Mato Nacional e do Mega Km Nacional. Este ano sagrou-se campeã regional de 1500 metros, na pista de atletismo de Vila Real de Santo António, tendo ainda alcançado o primeiro lugar nos restantes campeonatos de 3000 metros no sub-23 e de 800 e 1500 metros no sub-20.

