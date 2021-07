São Brás de Alportel entrega votos de louvor a atletas do concelho

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel entregou esta semana votos de louvor a aos atletas Irina Coelho, Natália Santos e ao Goliaz Table Tennis Clube, anunciou a autarquia.

Irina Coelho recebeu esta distinção, aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, depois de se ter sagrado campeã regional e nacional em XCO/BTT Master 40.

“O voto de louvor, aprovado a 22 de junho, reconhece a impressionante carreira desportiva desta atleta singular, com destaque para as recentes conquistas de Irina Coelho, que não param de surpreender, enaltecendo o seu trabalho exemplar na promoção do desporto junto dos mais novos e a forma como tem dignificado o concelho de São Brás de Alportel”, refere a autarquia em comunicado.

Já a ciclista Natália Santos recebeu a distinção por ter sido campeã nacional de ciclismo Master 50, que reconhece “a dedicação, determinação e o empenho” da atleta, além da “afirmação que faz da prática do desporto, em todas as idades e sobretudo numa modalidade como o BTT e pela forma exemplar como tem dignificado e representado o concelho”.

A equipa Goliaz Table Tennis Clube foi também reconhecida pela autarquia devido à sua subida à 2.ª Divisão de Honra e pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Nacional – 2.ª Divisão Zona Sul Masculinos.

Este voto de louvor teve como objetivo “enaltecer o meritório trabalho desenvolvido por esta jovem associação do concelho, em prol do ténis de mesa em São Brás de Alportel”.

