São Brás de Alportel homenageia diretor do Museu do Traje

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel atribuiu um voto de louvor ao diretor do Museu do Traje, Emanuel Sancho, após ter conquistado o prémio de museólogo do ano pela Associação Portuguesa de Museologia, anunciou a autarquia.

Este voto de louvor foi aprovado em reunião de Câmara por unanimidade a 11 de novembro e foi entregue pelo executivo a 7 de dezembro no Salão Nobre da Câmara Municipal.

“Uma distinção que muito dignifica o seu percurso de longos anos de exemplar dedicação à salvaguarda da memória da comunidade e que muito orgulha o concelho e a comunidade são-brasense”, refere a autarquia em comunicado.