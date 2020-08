São Brás de Alportel inaugura novo espaço de coworking

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O concelho de São Brás de Alportel conta agora com um novo espaço de coworking para apoiar o empreendedorismo e facilitar o arranque de novos projetos empresariais, inaugurado no Dia Internacional da Juventude, anunciou a autarquia.

Este espaço “pretende ser um incentivo, para que os jovens saibam que existe um local onde podem fazer nascer o seu percurso profissional, os seus sonhos, os seus projetos”, revelou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro.

“Pensamos de forma positiva, não vamos baixar os braços e vamos fazê-lo com o envolvimento da comunidade”, acrescentou o autarca, em comunicado.

O novo espaço de coworking tem como público-alvo os jovens do concelho de São Brás de Alportel que pretendam apostar em projetos próprios, mas está de portas abertas a toda a comunidade.

Adaptado para acolher cinco projetos individuais, no local pode-se usufruir de apoio administrativo, receção de correspondência, equipamento de projeção para formações e outras atividades, espaço de arquivo, sala de reuniões, copa, sala de arrumos, casa-de-banho acessível e placa de identificação exterior.

Os contratos de utilização do espaço serão renovados a cada seis meses, até um período de dois anos, extensível a um tempo superior apenas em casos excecionais.

“Este não é um espaço para ganhar raízes, mas para ganhar asas”, garantiu a vice-presidente do município, Marlene Guerreiro, acrescentando que aquele espaço será “a oportunidade certa e até mesmo aquele empurrão, quer para começar, como para recomeça”.

“O primeiro mês é gratuito, os segundos e terceiros têm um custo mais baixo e só nos seguintes é cobrada a tarifa plena, e sempre a um custo acessível”, explicou em comunicado.

Este projeto conta com parcerias com o Instituto de Apoio às pequenas e médias empresas (IAPMEI), a Divisão de Empreendedorismo da Universidade do Algarve (CRIA), a ASTP Algarve, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

As candidaturas podem ser enviadas para o e-mail empreendedor@cm-sbras.pt.

Para breve está prevista a abertura do Ninho de Empreendedorismo, no Quarteirão 4 Olhos, localizado no troço sul da Avenida da Liberdade, onde no futuro será instalado um Centro de Incubação e Empreendedorismo.

Na inauguração do espaço participou a madrinha do projeto, a delegada regional do IEFP, Madalena Féu, referindo que “se há alguns anos, quando idealizámos este projeto, pensávamos que este espaço podia ser importante, agora sabemos que pode ser determinante”.

“Estamos ansiosos para saber quem serão os primeiros ousados navegantes deste mar de empreendedorismo”, admitiu a delegada.