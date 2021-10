O Município de São Brás de Alportel assinalou na passada segunda-feira, 4 de outubro, o Dia Mundial do Animal, com a inauguração do Parque Canino do concelho, pelas 18h00.

Um projeto proposto e escolhido pelos são-brasenses no Orçamento Participativo de 2019, apetrechado com áreas e equipamentos de lazer e treino e que constitui mais um passo importante em prol do bem-estar animal.

O espaço fica localizado na Avenida São Brás (Circular Norte) junto à Rotunda do Barro.

