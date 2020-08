São Brás de Alportel inaugurou Casa Memória da EN2

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Casa Memória da Estrada Nacional 2 foi inaugurada no passado sábado pelo secretário de Estado do Planeamento, José Gomes Mendes, que apadrinhou o novo ex-líbris do concelho, anunciou a autarquia.

O novo ponto turístico localiza-se no Largo de São Sebastião, no cruzamento entre a maior estrada da região e a maior do país, a Estrada Regional 270 e a Estrada Nacional 2, considerado pelos são-brasenses como o “centro do universo”.

A Casa da Memória está agora instalada na antiga 8.ª Secção de Conservação das estradas do distrito de Faro, de onde diariamente saiam os cantoneiros para a missão de manutenção da estrada, encerrada desde o início dos anos 80.

Agora, os visitantes podem ver de perto antigos documentos e instrumentos de trabalho que fazem parte da história da EN2 e provar o “chá do viajante”.

A inauguração teve início com o hastear da bandeira da EN2 de Álvaro Rodrigues, filho do antigo cantoneiro, José Rodrigues.

“Todo o Algarve passava por aqui. As mercadorias, os turistas e as pessoas. São Brás de Alportel cresceu ao longo desta estrada e especialmente neste cruzamento com a maior estrada regional”, explicou o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro.

Esta contou com financiamento de fundos comunitários e do Plano Regional de Valorização dos Recursos Endógenos – PADRE.

“Procurámos de uma forma simples, preservar os elementos mais relevantes e acima de tudo, prestar o justo tributo às vidas de estrada: aos homens que deram a vida a dar vida a esta estrada: desde canteiros que trouxeram até nós o tesouro da arte da pedra até aos cantoneiros que ao longo de décadas cuidaram desta estrada e lhe deram alma”, prosseguiu o autarca.

José Gomes Mendes referiu na cerimónia que “a estrada é bonita! Vem-se aí enroscando pelos montes e pelos rios. Mas é de facto o que acontece sobre a estrada”.