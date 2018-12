São Brás de Alportel investe no parque habitacional

O município de São Brás de Alportel termina o ano com uma importante obra em curso: uma empreitada de manutenção e renovação do parque de habitação social do município, que vem permitir melhorar as condições de habitabilidade de muitas famílias

“Estes investimentos assumem prioridade na melhoria constante do parque de habitação social do município, a par de todo o um trabalho de acompanhamento social das famílias que nele habitam. Uma estratégia consolidada através de uma eficaz ponte existente entre os serviços sociais do município e a divisão técnica municipal, que permite o eficaz acompanhamento das necessidades e planeamento das intervenções”, refere a autarquia em comunicado.

O município adianta ainda que “a obra em curso decorre a bom ritmo, tendo sido adjudicada à empresa Alconsige, pelo valor de 43.267,01 euros, com IVA incluído”.

Os trabalhos integram a remodelação de um conjunto de fogos de habitação social, localizados em diversos núcleos. As intervenções incluem a substituição de coberturas, a instalação de novas redes de abastecimento de água e esgotos, colocação de novos equipamentos de cozinha, execução de novos pavimentos e revestimentos, substituição de loiças sanitárias, janelas e pinturas, devendo estar concluídos no início de 2019.

Na continuidade desta estratégia, para o próximo ano, a Câmara Municipal tem também previsto um conjunto de outras intervenções, num orçamento global previsto de 120 mil euros.

A autarquia prossegue ainda com o apoio a inúmeros agregados familiares vulneráveis, através do programa de apoio social de cariz habitacional “Mão Amiga”, que permite realizar obras nas habitações para suprir necessidades básicas e melhorar a segurança e o conforto dos lares.

Até este momento, o programa já apoiou 40 obras, num investimento de cerca de 230 mil euros.

JA