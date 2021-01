São Brás de Alportel lança nova fase de apoio ao arrendamento

O Município de São Brás de Alportel anunciou hoje que vai avançar já no início do novo ano, marcado pela pandemia e pela crise, com o lançamento de uma nova fase de candidaturas para os programas municipais de apoio ao arrendamento.

“Ciente da dificuldade crescente e transversal a nível nacional de acesso à habitação, o Município tem procurado dar resposta a esta problemática com a criação de medidas concretas, de que é exemplo o Programa Municipal de Apoio Arrendamento, que consiste na atribuição de um apoio monetário mensal para apoiar os agregados familiares em situação de vulnerabilidade no pagamento da renda de casa”, sublinha a câmara.

O Orçamento Municipal para 2021 permitirá à Câmara Municipal duplicar esta medida que já apoia duas dezenas de famílias a pagar a renda de casa e que poderá integrar 40 apoios a famílias do concelho.

As candidaturas decorrem entre 6 e 29 de janeiro e devem cumprir os requisitos inscritos no regulamento deste programa que podem ser consultados no site do Município.

Para entrega de candidaturas e obtenção de mais informações, deve dirigir-se ao Centro de Apoio à Comunidade, sede dos serviços sociais do município, na rua Serpa Pinto, 27 ou contatar 289 840 020 / [email protected] .

Como isso: Gostar Carregando...

PUB