São Brás de Alportel moderniza parque escolar durante as férias

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel avançou com mais uma fase do plano de manutenção e modernização do parque escolar durante as férias dos estudantes, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa pretende ser “um esforço contínuo para dar aos equipamentos escolar as condições necessárias para um ensino de qualidade, adaptado às exigências atuais, segundo o comunicado.

Neste momento decorrem obras nas escolas básicas EB1 de Alportel, EB1 de Mesquita, EB1 de Vilarinhos e Jardim de Infância do Corotelo.

Estes espaços estão a ser alvo de trabalhos de manutenção por administração direta, ao nível de pinturas, reparações de fissuras, reparação de infiltrações em paredes e muros e renovação de guardas de proteção e equipamentos.

“Após ter início do período de férias letivas, este é o momento indicado para a execução destes trabalhos de manutenção mais exigentes e profundos ao nível das infraestruturas que este ano tiveram o seu arranque pela Escola EB1 de Vilarinhos, onde para além dos trabalhos ao nível da pintura também foram verificadas janelas, portas e equipamentos técnicos essenciais para o bom estado de conservação do parque escolar”, refere a autarquia.

Este investimento na educação é feito em estreita articulação entre a Câmara Municipal e o Agrupamento escolar.

