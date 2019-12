São Brás de Alportel: Município e Santa Casa assinam protocolo

O Município de São Brás de Alportel e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel assinaram na passada terça-feira, 3 de dezembro, Dia Internacional a Pessoa com Deficiência, um protocolo de colaboração.

O protocolo visa consolidar a parceria entre as entidades, na área das respostas sociais dirigidas à população com deficiência e que tem por objetivo a construção de um equipamento dedicado à realização de atividades e ao acolhimento temporário ou definitivo de jovens e adultos com deficiência. A criação de um centro de atividades e lar residencial é uma ambição prosseguida desde há muito pelo município e que neste momento alcança uma etapa crucial no percurso da sua concretização.

A cedência de um terreno para a construção deste equipamento; a conclusão do Diagnóstico da População com Deficiência e a criação de um Grupo de Trabalho para apoio a este projeto; bem como a procura de oportunidades de financiamento são alguns dos deveres assumidos pelo Município; enquanto que à Santa Casa da Misericórdia cabe iniciar o processo de elaboração do projeto, bem como apoiar a realização do Diagnóstico e dar início à campanha de angariação de fundos.

O consolidar desta parceria, através deste protocolo de cooperação, assinado esta terça-feira, na Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, é um passo muito importante que se soma ao esforço contínuo que o Município de São Brás de Alportel, tem vindo a desenvolver, com o objetivo de fazer de São Brás de Alportel um Município verdadeiramente Inclusivo. Na sessão, a Vice-Presidente Marlene Guerreiro teve ocasião de apresentar a estratégia que o município tem vindo a desenvolver, nomeadamente, através do “Plano São Brás de Alportel Acessível para todos”, no seio do qual têm sido desenvolvidas inúmeras ações, ao nível das vias, dos espaços e edifícios públicos, dos transportes e da comunicação, onde têm sido eliminadas todas as barreiras à inclusão, um objetivo que vai muito para além das eliminação das barreiras arquitetónicas. “Em São Brás de Alportel, a inclusão não é uma exceção, é a regra; não e um setor ou uma área de ação, é um princípio fundamental que guia a nossa ação, em todos os setores”, observou.

Um esforço contínuo que já está refletido no quotidiano são-brasense, como revelou. A cada vez mais vasta rede de passeios acessíveis, o parque desportivo, já totalmente tornado acessível; as unidades de ensino estruturado nas escolas; e o projeto “evento acessível” na Festa das Tochas Floridas e na Feira da Serra são alguns exemplos apresentados. A área do turismo é outro eixo fundamental desta estratégia, estando neste momento em curso o desenvolvimento de um projeto de turismo acessível, que visa tornar acessível a todos o Coração do Centro Histórico, com o apoio do Turismo de Portugal.

Na ocasião houve ainda oportunidade de conhecer o trabalho do Balcão da Inclusão do município, que tem em mãos o Diagnóstico da População com Deficiência.

O presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, sublinhou a enorme relevância deste projeto, “fundamental na estratégia de desenvolvimento de São Brás de Alportel, onde todos devem ser felizes e ter iguais oportunidades” assegurou que o município está totalmente empenhado na sua execução, e desenvolverá todos os esforços junto das diversas entidades e do Governo Português para que este este projeto se concretize.

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, Júlio Pereira, explicou que a história daquela instituição, que conta mais de oito décadas, tem vindo a ser marcada pela progressiva criação das 12 diferentes valências e respostas sociais, em resultado da constante análise da realidade e das necessidades existentes no concelho.

Este novo projeto quer ser diferente, nasceu de um desafio lançado pelo município e pela comunidade, e deverá ser concretizado com o envolvimento de todos, num processo participado.

UM MUSEU PARA TODOS ATÉ AO FINAL DE 2020

Empenhada na missão da inclusão a todos os níveis, a Santa Casa da Misericórdia aproveitou ainda a ocasião para apresentar um projeto que está a desenvolver para tornar o seu Museu do Traje um Museu para Todos.

A criação de um jardim sensorial com circulação de água, um mini laboratório acessível ligado à atividade corticeira, uma parede tátil na sala da cortiça, folhetos em braille, réplicas em miniatura das charretes em exposição no jardim do museu para e uma aplicação áudio e vídeo para telemóveis que fará uma visita guiada em quatro idiomas são algumas das novidades que estarão disponíveis às mais de 40 mil pessoas que anualmente visitam e usufruem deste Museu que é um verdadeiro ex-líbris cultural de São Brás de Alportel e do Algarve. “Queremos que os cegos possam ver o que temos para mostrar; que os surdos possam ouvir o que temos para dizer; que os que se deslocam em cadeira de rodas, possam conhecer o que temos para mostrar, e que todos possam usufruir desta viagem no tempo”, explicou o Provedor Júlio Pereira.

O diretor do Museu do Traje, Emanuel Sancho, explicou que este é um projeto diferenciador que visa enriquecer a área turística e patrimonial do concelho de São Brás de Alportel.

Para a eliminação de barreiras arquitetónicas, a criação de espaços de experimentação, a correção de pavimentos e a disponibilização de informação acessível, o projeto orçado em 150.000,00€ conta com um financiamento do Turismo de Portugal, através do Programa Valorizar – Linha de Apoio ao Turismo Acessível. Este projeto “irmão” do projeto do município para tornar acessível o coração do Centro Histórico será certamente um contributo para fazer de São Brás de Alportel, um Destino verdadeiramente Acessível.

O Programa Comemorativo do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência prossegue hoje, dia 4, com uma Sessão de Informação sobre Apoios á Empregabilidade e Inserção Profissional nas Pessoas com Deficiência, iniciativa do Balcão da Inclusão do município, e do Gabinete de Inserção Profissional parceria com o Instituto do Empego e da Formação Profissional. O programa culmina com a edição especial de 10.º Aniversário do Mercadinho Solidário, que terá lugar no domingo, dia 8, no Largo de São Sebastião, contando com a participação de duas décadas de instituições de cariz social locais e regionais.