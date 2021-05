São Brás de Alportel na rota do Espaço Saúde 360º

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com a Associação Plataforma Saúde em Diálogo, que está atualmente a implementar o projeto Espaço Saúde 360º Algarve, informa a autarquia em comunicado.

Este projeto tem como objetivo “promover a literacia em saúde em idosos algarvios de grupos mais vulneráveis através da dinamização de um conjunto de iniciativas”, refere o município.

“Capacitar os cidadãos, autonomizando-os para navegar no sistema, incentivar comportamentos promotores da saúde e preventivos da doença e do autocuidado, favorecer a autonomia para a gestão da sua saúde e da sua doença crónica de forma responsável e promover a autoconfiança, a inclusão e a justiça social”, são outros dos objetivos do projeto.

A iniciativa é dirigida a cidadãos algarvios com mais de 65 anos e desenvolvida em três eixos: a promoção da saúde e prevenção da doença, a navegação no sistema de saúde e a gestão da doença crónica.

Os participantes poderão assistir a sessões e workshops de alimentação saudável, atividade física para todos, conversas com profissionais de saúde, encontros com associações de doentes, atendimentos psicossociais individuais, ciclos de conversas sobre doenças crónicas e sobre toma de medicamentos.

Para o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, este é “mais um passo na rota da promoção da saúde e da qualidade de vida”, além de considerar “vir, em boa hora, reforçar o trabalho já desenvolvido pelo Município de São Brás de Alportel na área do apoio sénior através da Rede Envolve, dinamizada pelos serviços sociais municipais e que durante o período pandémico têm sido adaptados a este contexto desafiante, em função das regras de segurança emitidas pelas autoridades nacionais para prevenção de contágio pelo novo coronavírus covid-19”.

Neste momento estão a ser iniciados os trabalhos de diagnóstico e identificação de munícipes que podem vir a beneficiar com este programa. Dos 140 utentes já identificados, 32 deles são de São Brás de Alportel.

Este programa é apoiado pelo Programa de Promoção da Operacionalização Regional do Algarve (CRESC Algarve) e apoiado pelo Governo Português e pela União Europeia.

