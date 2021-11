São Brás de Alportel: Peça com Carlos Cunha vai estar no CineTeatro

Os atores Carlos Cunha, Erika Mota, Miguel Ribeiro, Lígia Ferreira e Carla Janeiro sobem ao palco do Cineteatro São Brás esta sexta-feira, 12, pelas 21:30, para apresentar a peça “Ai a minha Filha”, anunciou a autarquia.

A comédia, da autoria de Roberto Pereira e de Eva Jesus, conta a história de Jacinto, “um cinquentão a quem a vida sempre que correu de feição, até ao momento em que a sua mulher o apanhou, em flagrante, a traí-la. Detentor de uma grande lábia e uma líbido ainda maior, Jacinto sempre teve as mulheres todas a seus pés. Mas a partir desse dia, tudo mudou…”, pode ler-se na sinopse da peça.

A peça, classificada para maiores de 12 anos, tem a duração de 90 minutos.

Os ingressos estão à venda na Galeria Municipal de São Brás de Alportel ou através do contacto: 289 840 211. No próprio dia do espetáculo, a bilheteira do Cineteatro abre às 20h30.

PUB